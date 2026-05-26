En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1597 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 26 de mayo

1° 1597 11° 9636 2° 9639 12° 9698 3° 5439 13° 8151 4° 4615 14° 5425 5° 5111 15° 4438 6° 2042 16° 6568 7° 2397 17° 7446 8° 2408 18° 9563 9° 9703 19° 6340 10° 7906 20° 7886

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza tu vida social y familiar. Puede reflejar unión, acuerdos o la necesidad de diálogo. Si la mesa está ordenada, habla de armonía; si está desordenada o vacía, sugiere carencias, tensiones o asuntos pendientes.

Ver una mesa grande sugiere estabilidad y recursos; una mesa pequeña o inestable indica inseguridad o límites. Compartir comida anuncia apoyo; una mesa rota o vacía advierte aislamiento y decisiones por tomar.