En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3434 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 26 de mayo

1° 3434 11° 4545 2° 8271 12° 2807 3° 0881 13° 0038 4° 8987 14° 5447 5° 7912 15° 5641 6° 4499 16° 1630 7° 9239 17° 9199 8° 3539 18° 6282 9° 1963 19° 3977 10° 5064 20° 9245

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza alude a tu mente, identidad y forma de pensar. Indica necesidad de claridad y decisiones por tomar. Cabeza despejada sugiere enfoque; confusa, dudas.

Si La Cabeza duele, pesa o está herida, puede reflejar estrés, exceso de responsabilidades o conflictos. Perderla o no controlarla apunta a miedo a equivocarte o a sentir que pierdes dirección.