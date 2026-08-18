En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 18 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3737 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 18 de agosto

1° 3737 11° 1726 2° 8719 12° 7059 3° 4305 13° 6814 4° 1283 14° 9566 5° 0832 15° 4814 6° 8864 16° 7140 7° 6811 17° 4402 8° 3476 18° 0142 9° 3542 19° 7809 10° 0969 20° 0624

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista refleja ansiedad por tu imagen, salud o comunicación. Puede señalar temor a ser juzgado, a decir la verdad o a hablar y la necesidad de atender asuntos que has venido posponiendo.

Si el dentista ayuda, indica sanación y autocuidado. Si causa dolor o miedo, sugiere evitar responsabilidades o cambios necesarios. El sueño te invita a revisar hábitos y enfrentar lo que te incomoda.