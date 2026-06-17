Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3163 (Casamiento).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio

1° 3163 11° 0037 2° 7627 12° 5280 3° 5433 13° 8382 4° 1214 14° 3307 5° 3028 15° 8453 6° 1193 16° 4442 7° 0596 17° 6182 8° 5748 18° 9981 9° 1292 19° 4707 10° 1701 20° 5816

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento simboliza compromiso, unión y estabilidad. Anuncia una nueva etapa, acuerdos relevantes y la consolidación de metas o relaciones importantes en tu vida.

También puede reflejar presión social, miedo al cambio o dudas ante decisiones serias. A veces indica integrar aspectos propios y buscar armonía entre deseos, valores y proyectos.