En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9029 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio

1° 9029 11° 6799 2° 3722 12° 2747 3° 9633 13° 1029 4° 1294 14° 2096 5° 3551 15° 5575 6° 2506 16° 9184 7° 5129 17° 8825 8° 1116 18° 8008 9° 3140 19° 7136 10° 7175 20° 3699

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro simboliza juicio, puertas que se abren o se cierran y deseo de aprobación. Indica conciencia moral, necesidad de perdón y evaluar decisiones clave en un momento de cambio.

Si San Pedro abre la puerta, sugiere oportunidades y alivio; si la cierra, advierte límites o culpas pendientes. El sueño invita a revisar valores, reconciliarte y asumir responsabilidad por tus actos.