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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9029 (San Pedro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro simboliza juicio, puertas que se abren o se cierran y deseo de aprobación. Indica conciencia moral, necesidad de perdón y evaluar decisiones clave en un momento de cambio.
Si San Pedro abre la puerta, sugiere oportunidades y alivio; si la cierra, advierte límites o culpas pendientes. El sueño invita a revisar valores, reconciliarte y asumir responsabilidad por tus actos.