En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 18 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5692 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 18 de mayo

1° 5692 11° 4943 2° 6107 12° 5777 3° 7739 13° 4643 4° 1445 14° 9998 5° 4304 15° 0328 6° 5044 16° 2764 7° 8935 17° 2746 8° 4533 18° 3889 9° 9784 19° 9169 10° 6496 20° 6718

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico simboliza necesidad de sanar y recibir orientación. Señala que debes atender tu bienestar, hacer chequeos y aclarar dudas que te generan ansiedad.

También alude a autoridad y autocuidado: temes un diagnóstico, sientes vulnerabilidad o buscas ayuda experta. Invita a revisar hábitos, asumir responsabilidad y decidir pasos para sanar.