En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 19 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1836 (La Manteca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 19 de mayo

1° 1836 11° 4877 2° 4912 12° 8333 3° 6306 13° 6507 4° 4107 14° 4632 5° 6250 15° 8113 6° 2081 16° 9028 7° 9326 17° 7539 8° 3615 18° 3613 9° 5130 19° 2509 10° 2419 20° 5967

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia y bienestar. Indica momentos de suavidad en la vida, soluciones que fluyen y relaciones que se “untan” mejor. También señala necesidad de nutrirte mejor, ya sea en lo emocional, material o creativo.

Si La Manteca está rancia, derretida o escasa, advierte excesos, desperdicio o inestabilidad. Puede sugerir que algo se resbala de tus manos, que dependes de atajos, o que debes aclarar límites y hábitos para sostener tus objetivos.