Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este lunes, 18 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9133 (Cristo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con Cristo suele simbolizar guía, consuelo y esperanza. Puede señalar búsqueda de fe, necesidad de perdón y reconexión con valores. También sugiere protección ante pruebas y fuerza para afrontar cambios. En otros casos, refleja conflicto interno o culpa por decisiones. Invita a reflexionar, a pedir perdón y a practicar la compasión, buscando vivir con amor, humildad y coherencia entre lo que se cree y lo que se hace.