En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2732 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio

1° 2732 11° 6613 2° 4766 12° 7393 3° 3415 13° 2820 4° 7888 14° 7027 5° 1835 15° 6134 6° 3683 16° 6424 7° 3393 17° 7521 8° 1389 18° 6185 9° 4320 19° 2833 10° 9863 20° 2150

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero refleja autoestima, recursos y deseo de progreso. Indica oportunidades, ambición y confianza para lograr metas, así como la necesidad de valorar tus talentos y actuar con prudencia en lo financiero.

Si el sueño muestra pérdida, falta o robo de dinero, puede expresar miedos a la carencia, culpa o inseguridad. También advierte sobre excesos, conflictos de valor personal o dependencia material que impide ver otras formas de riqueza.