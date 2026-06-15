En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5137 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio

1° 5137 11° 6470 2° 5795 12° 5632 3° 4890 13° 4542 4° 5668 14° 7274 5° 9098 15° 0179 6° 2605 16° 6802 7° 6061 17° 2600 8° 0474 18° 5543 9° 4930 19° 5623 10° 1060 20° 8074

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista refleja la necesidad de enfrentar miedos y cuidarse. Señala atención a la salud, la imagen y la comunicación. También apunta a sentir vulnerabilidad ante cambios, juicios o pérdida de control.

Si el sueño es tranquilo, sugiere estar listo para cambios y resolver pendientes. Si hay dolor o se rompen dientes, indica ansiedad por críticas, gastos o pérdidas. Invita a revisar hábitos y pedir apoyo profesional.