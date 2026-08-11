En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4815 (Niña Bonita).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto

1° 4815 11° 3765 2° 4807 12° 3437 3° 1033 13° 6834 4° 7582 14° 6450 5° 2830 15° 4080 6° 5710 16° 4336 7° 2041 17° 1835 8° 1179 18° 5343 9° 2776 19° 5653 10° 6477 20° 4890

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita refleja inocencia, pureza y alegría. Indica nuevas oportunidades, renovación emocional y deseo de cuidar o ser cuidado. También resalta tu belleza interior y necesidad de ternura y armonía.

Si el sueño es confuso o tenso, puede advertir idealización y expectativas irreales. También alude a nostalgia, inmadurez o vulnerabilidad. Observa tus emociones en el sueño para distinguir deseo genuino de presión externa.