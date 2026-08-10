En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5544 (La Cárcel).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto

1° 5544 11° 8069 2° 9735 12° 6110 3° 6804 13° 7516 4° 6386 14° 7473 5° 8107 15° 1076 6° 4820 16° 7347 7° 9625 17° 0124 8° 1743 18° 7554 9° 5901 19° 0683 10° 1261 20° 9620

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro y límites impuestos. Puede señalar obligaciones asfixiantes, relaciones controladoras o miedos internos que te impiden avanzar y expresar tu auténtica libertad.

El sueño también puede aludir a culpas y miedo a consecuencias; invita a la introspección y al cambio. Si escapas de la cárcel, señala deseo de liberarte, fijar límites sanos y tomar decisiones valientes.