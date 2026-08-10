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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5544 (La Cárcel).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro y límites impuestos. Puede señalar obligaciones asfixiantes, relaciones controladoras o miedos internos que te impiden avanzar y expresar tu auténtica libertad.
El sueño también puede aludir a culpas y miedo a consecuencias; invita a la introspección y al cambio. Si escapas de la cárcel, señala deseo de liberarte, fijar límites sanos y tomar decisiones valientes.