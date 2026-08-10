En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6778 (Ramera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto

1° 6778 11° 8352 2° 7082 12° 6886 3° 8416 13° 3460 4° 5737 14° 7666 5° 9291 15° 8883 6° 8666 16° 7246 7° 2457 17° 7577 8° 7486 18° 4966 9° 7231 19° 7103 10° 5318 20° 2758

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera suele reflejar conflicto entre deseo y valores, juicios morales o culpa. Invita a explorar cómo te juzgas y qué necesidades intentas cubrir sin reconocerlas.

También puede señalar relaciones o acuerdos percibidos como transaccionales, falta de autoestima o límites difusos. El sueño te pide revisar tu valor personal, el respeto propio y lo que aceptas en vínculos íntimos.