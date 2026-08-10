En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 6952 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 10 de agosto

1° 6952 11° 9520 2° 9632 12° 8054 3° 4500 13° 2876 4° 8587 14° 1920 5° 7028 15° 5128 6° 4990 16° 8922 7° 9391 17° 9613 8° 7442 18° 8856 9° 7542 19° 3687 10° 6284 20° 7146

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y un fuerte vínculo. Señala necesidad de cuidado y pertenencia, o impulso de nutrir nuevos comienzos. También refleja tu parte protectora y el deseo de hogar.

Si el sueño es armonioso, anuncia paz, apoyo y crecimiento. Si hay llanto o distancia, indica miedos, culpa o dependencia; sugiere sanar al niño interior, poner límites y reconciliar la relación con la madre.