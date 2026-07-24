En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 23 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 1950 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 23 de julio

1° 1950 11° 0218 2° 2702 12° 0286 3° 4275 13° 5134 4° 4085 14° 7783 5° 5251 15° 6547 6° 1842 16° 2235 7° 4358 17° 7537 8° 9684 18° 3256 9° 6986 19° 0714 10° 6757 20° 0116

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Sugiere que tus necesidades básicas están cubiertas o que llega prosperidad. También alude a familia, hogar y compartir, resaltando generosidad y trabajo honesto.

Si el pan es fresco, augura oportunidades y bienestar; si está duro, quemado o escaso, advierte carencias, preocupaciones o esfuerzo sin recompensa. Compartir pan señala unión; comprar o amasar, nuevos proyectos y estabilidad material.