En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 23 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9443 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 23 de julio

1° 9443 11° 5614 2° 4466 12° 7677 3° 4469 13° 5932 4° 4815 14° 5413 5° 9134 15° 1817 6° 0973 16° 9930 7° 9952 17° 5269 8° 8638 18° 7425 9° 4883 19° 1007 10° 5736 20° 0935

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón simboliza perspectiva y deseo de ver las cosas desde otra altura. Indica necesidad de tomar distancia, evaluar decisiones y ganar claridad antes de actuar.

Si el balcón es alto y da vértigo, refleja miedo a arriesgar o perder control. Si te sientes cómodo o lo compartes, sugiere apertura, nuevas oportunidades y relaciones que se fortalecen al mostrarte.