En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 23 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2436 (La Manteca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 23 de julio

1° 2436 11° 9949 2° 6871 12° 8580 3° 6811 13° 9859 4° 5586 14° 1393 5° 9092 15° 5339 6° 1060 16° 9152 7° 9923 17° 4056 8° 3860 18° 6937 9° 5866 19° 7444 10° 5132 20° 5667

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con manteca suele aludir a abundancia y bienestar. Señala etapas de comodidad, placer simple y nutrir lo propio. También sugiere que una situación se vuelve más fluida, como si algo “se untara” para avanzar sin fricciones.

En negativo, puede advertir de excesos, pereza o culpas ligadas al placer. Manteca manchando ropa indica enredos o chismes; derretida señala oportunidades que se escurren si no actúas. Observa el estado y tu emoción en el sueño.