En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 23 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3555 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 23 de julio

1° 3555 11° 7199 2° 5666 12° 6880 3° 9046 13° 8447 4° 8707 14° 2998 5° 4225 15° 1455 6° 2270 16° 2114 7° 2478 17° 6326 8° 7430 18° 1471 9° 2812 19° 4910 10° 9933 20° 8364

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música refleja tu mundo emocional y creativo. Señala necesidad de expresar sentimientos, buscar armonía o sanar. Puede indicar inspiración, deseo de comunicarte mejor o abrirte a nuevas experiencias.

También puede señalar recuerdos, vínculos o estados de ánimo. Si la música es armoniosa, augura equilibrio y alegría; si es caótica o triste, advierte estrés, bloqueos o conflictos que requieren atención y autocuidado.