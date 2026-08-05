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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este martes, 4 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 3374 (Gente Negra).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 4 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede reflejar temas de identidad, diversidad y fortaleza interior. A menudo simboliza el misterio, lo profundo o lo desconocido que buscas comprender, según tus emociones durante el sueño.
El contexto importa: si te sentiste en paz, puede aludir a conexión y apoyo; si hubo tensión, quizá expresa miedos o prejuicios que necesitas revisar. La interpretación depende de tu historia personal y del detalle onírico.