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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4034 (La Cabeza).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con la cabeza?
Soñar con la cabeza representa la mente, la identidad y las decisiones. Indica necesidad de claridad, enfoque o poner orden a los pensamientos. Una cabeza ligera y sana sugiere seguridad; dolor, pesadez o confusión apuntan a estrés o preocupaciones.
Una cabeza grande puede señalar ambición o ego; pequeña, dudas. Verla herida refleja conflictos; cortada, ruptura o pérdida de control. Cuidarla o peinarla indica ordenar ideas; cubrirla, necesidad de protección y límites.