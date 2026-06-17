En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4034 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio

1° 4034 11° 1060 2° 5730 12° 4577 3° 7411 13° 3767 4° 4720 14° 2216 5° 1332 15° 4103 6° 8422 16° 8350 7° 7148 17° 8444 8° 9274 18° 1347 9° 3278 19° 6158 10° 0306 20° 1546

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza representa la mente, la identidad y las decisiones. Indica necesidad de claridad, enfoque o poner orden a los pensamientos. Una cabeza ligera y sana sugiere seguridad; dolor, pesadez o confusión apuntan a estrés o preocupaciones.

Una cabeza grande puede señalar ambición o ego; pequeña, dudas. Verla herida refleja conflictos; cortada, ruptura o pérdida de control. Cuidarla o peinarla indica ordenar ideas; cubrirla, necesidad de protección y límites.