En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6696 (Marido).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 15 de septiembre

1° 6696 11° 5493 2° 0064 12° 4998 3° 8457 13° 8470 4° 8813 14° 9705 5° 5785 15° 9879 6° 7920 16° 8650 7° 0206 17° 0931 8° 1444 18° 7467 9° 4220 19° 6601 10° 8919 20° 6731

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido simboliza la relación: deseo de apoyo, seguridad y compromiso. Puede reflejar carencias afectivas o temor a la distancia. Señala la importancia de dialogar y cuidar el equilibrio en la pareja.

Si el sueño es tenso, sugiere conflictos, celos o miedo a la traición. Si es armonioso, apunta a estabilidad y proyectos en común. A veces el marido representa tu lado responsable, pidiendo equilibrio entre amor propio y pareja.