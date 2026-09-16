En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9565 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 15 de septiembre

1° 9565 11° 7683 2° 4923 12° 8777 3° 9252 13° 1949 4° 3088 14° 7664 5° 8741 15° 7654 6° 9034 16° 1955 7° 4722 17° 7085 8° 2305 18° 6680 9° 3282 19° 5166 10° 1801 20° 4659

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza la búsqueda intensa de metas, instinto y enfoque. Indica que persigues un objetivo con determinación y astucia y te invita a afinar tu estrategia, actuar con precisión y confiar en tu intuición.

También advierte sobre la sensación de ser perseguido o la presión externa. Puede reflejar miedo, competencia o necesidad de poner límites; sugiere evaluar tus alianzas, ceder el control cuando convenga y proteger tu energía.