En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1449 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 31 de agosto

1° 1449 11° 0401 2° 5851 12° 3136 3° 3528 13° 9435 4° 3239 14° 8042 5° 0207 15° 0163 6° 8490 16° 2492 7° 7796 17° 1350 8° 5392 18° 8988 9° 2753 19° 4379 10° 5240 20° 7788

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele aludir a deseos, placer y necesidades básicas. Puede reflejar apetitos reprimidos, tentaciones o búsqueda de satisfacción. Si la carne luce fresca, indica vitalidad y abundancia; si está podrida, advierte excesos o culpa.

Cocinar La Carne sugiere transformar impulsos en metas; comerla indica energía y soporte material. Ver sangre o carne cruda apunta a ansiedad o vulnerabilidad. Compartirla simboliza vínculo y generosidad; rechazarla, límites y autocuidado.