En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7437 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 31 de agosto

1° 7437 11° 5021 2° 5149 12° 7592 3° 0883 13° 7368 4° 8460 14° 2852 5° 4615 15° 1025 6° 4424 16° 4266 7° 7026 17° 1964 8° 0498 18° 4320 9° 8236 19° 4163 10° 8878 20° 8046

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con El Dentista refleja ansiedad por tu salud, imagen o juicio ajeno. Indica necesidad de revisar, corregir o cuidar algo en tu vida. También expresa temor al dolor, pérdida de control o a gastos inesperados.

Si en el sueño te atienden sin dolor, sugiere alivio y solución de problemas. Si hay piezas rotas o sangrado, advierte descuidos, vergüenza o comunicación dañada. También puede invitarte a enfrentar miedos y pedir ayuda profesional.