En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 7632 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 31 de agosto

1° 7632 11° 9391 2° 2245 12° 9096 3° 3421 13° 5149 4° 7848 14° 1868 5° 9141 15° 3238 6° 4311 16° 9783 7° 8423 17° 4771 8° 6900 18° 9954 9° 4333 19° 3402 10° 9092 20° 7506

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero refleja deseos de seguridad, poder o reconocimiento. También señala confianza en tus capacidades y oportunidades de crecimiento, indicando una etapa de ambición y valoración personal.

Si en el sueño abundaba, puede augurar prosperidad o alivio económico; si faltaba o se perdía, advierte temores a la escasez, deudas o baja autoestima. El contexto y tus emociones definen el mensaje.