En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4719 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 29 de agosto

1° 4719 11° 7012 2° 8690 12° 0329 3° 2583 13° 5992 4° 0546 14° 1108 5° 3913 15° 0455 6° 2327 16° 5314 7° 6530 17° 6399 8° 2858 18° 6964 9° 8147 19° 5465 10° 9020 20° 6847

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y bienestar. Puede indicar que tus ideas maduran bajo la superficie y están listas para salir a la luz. También alude a intuición y a la necesidad de fluir con los cambios.

Según el contexto, anuncia crecimiento emocional o espiritual. Agua clara y peces vivos reflejan claridad y prosperidad; agua turbia o peces muertos advierten bloqueos o pérdidas. Pescar en el sueño sugiere que captarás una oportunidad.