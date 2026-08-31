En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0764 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 31 de agosto

1° 0764 11° 4162 2° 0787 12° 2715 3° 4103 13° 7126 4° 7330 14° 7023 5° 5942 15° 5757 6° 7515 16° 1121 7° 1943 17° 7775 8° 0352 18° 8022 9° 7342 19° 1515 10° 4280 20° 4325

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto indica una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas guardadas. Puede traer alivio y sanación, señal de que necesitas desahogarte y atender lo que duele.

También puede reflejar empatía, miedo a la pérdida o deseo de apoyo. Observa quién llora y cómo te sientes al despertar: el contexto orienta. Este sueño invita a oír tus emociones y buscar consuelo o cambios.