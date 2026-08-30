En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 29 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0067 (Mordida).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 29 de agosto

1° 0067 11° 4930 2° 1733 12° 9037 3° 0636 13° 7882 4° 2697 14° 9918 5° 7559 15° 0196 6° 2218 16° 7738 7° 3708 17° 6953 8° 1503 18° 7018 9° 8144 19° 0647 10° 2299 20° 1392

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar miedo, agresión o sensación de amenaza. Puede indicar que alguien o algo invade tus límites, o que te sientes herido por críticas o traiciones.

También puede simbolizar deseo intenso, culpa o impulsos reprimidos. Invita a poner límites, procesar emociones y atender heridas emocionales o físicas para recuperar control y seguridad.