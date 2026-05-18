El Municipio de San Isidro y la UNESCO han formalizado un convenio de cooperación que tiene como objetivo facilitar un mayor acceso de la comunidad a Villa Ocampo. Este esfuerzo busca integrar la emblemática casona en el circuito educativo y turístico local, fortaleciendo su función como un espacio cultural de referencia. El evento de la firma se llevó a cabo en presencia de José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno de San Isidro; Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo; y Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina. La UNESCO mantendrá la responsabilidad sobre el predio, mientras que el municipio brindará su colaboración en tareas de mantenimiento y también participará de forma activa en la promoción del lugar. “Este convenio reafirma nuestro compromiso con la preservación del patrimonio y la educación”, expresó Fernández Polcuch. Por su parte, Sánchez Sorondo enfatizó que la alianza permitirá “acercar la historia y la cultura a las nuevas generaciones”. El objetivo es ampliar la oferta de actividades culturales, visitas guiadas y talleres, consolidando a Villa Ocampo como un centro abierto para estudiantes, vecinos y turistas. Construida en 1891 y declarada Monumento Histórico Nacional, Villa Ocampo fue donada a la UNESCO en 1973 por Victoria Ocampo, figura relevante de la cultura argentina. La residencia contó con encuentros memorables entre escritores y pensadores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Pablo Neruda, Albert Camus y la propia Ocampo. Actualmente, el desafío consiste en revitalizar ese legado y transformarlo en un punto de encuentro para la comunidad. “Deseamos que Villa Ocampo sea un espacio donde la cultura se viva y se comparta”, expresó Mojica, resaltando el valor social del proyecto. La apertura de Villa Ocampo marca un avance destacado hacia la democratización del acceso a la cultura, reforzando la noción de que el patrimonio no representa únicamente memoria, sino también un futuro. La iniciativa no solo conserva un patrimonio único, sino que también genera oportunidades para la formación y el turismo cultural. Con esta colaboración, San Isidro se establece como un protagonista esencial en la promoción de espacios históricos que se conectan con el presente. Villa Ocampo ofrece visitas los viernes de 12:30 a 18:00 horas, así como los sábados, domingos y feriados de 10:00 a 19:00 horas. A continuación, se presentan diversas modalidades para recorrer la casa museo: La colaboración entre San Isidro y UNESCO permite nuevos eventos culturales, impulsando la participación de artistas locales y grupos escolares en actividades en Villa Ocampo. La comunidad se beneficiará de programas educativos en Villa Ocampo que facilitan el aprendizaje sobre el patrimonio cultural y la historia argentina, promoviendo un sentido de pertenencia y conexión con el pasado.