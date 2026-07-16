En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este jueves, 16 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5233 (Cristo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 16 de julio

1° 5233 11° 0434 2° 4227 12° 7469 3° 2829 13° 4404 4° 0744 14° 8659 5° 5001 15° 1666 6° 6207 16° 4104 7° 6709 17° 6561 8° 6994 18° 5273 9° 1271 19° 0610 10° 3999 20° 7411

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo sugiere búsqueda de consuelo, fe y guía moral. Expresa necesidad de perdón, esperanza ante retos y un llamado a reconectar con tus valores y propósito espiritual.

También puede señalar cambio interior: sanar culpas, hallar paz o elegir con ética. El contexto y las emociones del sueño orientan la interpretación y el mensaje personal que recibes.