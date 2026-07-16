En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 15 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza42047 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 15 de julio

1° 42047 11° 33630 2° 28692 12° 15715 3° 28968 13° 36890 4° 11045 14° 49421 5° 11896 15° 30487 6° 42321 16° 11798 7° 48379 17° 36593 8° 32033 18° 18885 9° 07158 19° 49040 10° 46123 20° 07109

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierres y transformaciones. Puede indicar el fin de una etapa, la necesidad de soltar el pasado o aceptar cambios que se avecinan.

También refleja emociones no resueltas: culpa, duelo o nostalgia. El sueño invita a despedirse, reconciliarse con recuerdos y honrar lo vivido para avanzar con más claridad y paz.