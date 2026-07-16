En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 16 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7669 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 16 de julio

1° 7669 11° 0912 2° 5102 12° 0765 3° 7662 13° 8264 4° 5673 14° 8825 5° 4629 15° 6431 6° 7464 16° 8454 7° 8050 17° 1585 8° 0735 18° 5545 9° 0077 19° 1845 10° 6490 20° 0258

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar dependencia emocional o conductas repetitivas que te restan energía. Indica ansiedad, culpa o miedo a perder el control y señala la necesidad de examinar hábitos que afectan tu bienestar.

Según el contexto, también puede ser una advertencia onírica: evita excesos, relaciones tóxicas o autoengaños. Invita a recuperar equilibrio, autocontrol y límites saludables para orientar tus deseos hacia metas constructivas.