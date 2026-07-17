En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 16 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 3652 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 16 de julio

1° 3652 11° 2721 2° 4359 12° 4629 3° 1087 13° 5482 4° 1026 14° 5683 5° 7813 15° 1487 6° 4238 16° 2290 7° 5463 17° 5598 8° 5119 18° 5495 9° 4727 19° 1099 10° 4323 20° 4826

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y vínculos familiares. Refleja seguridad emocional, deseo de cuidado y necesidad de pertenencia. Puede indicar reconciliación o fortalecer lazos en el hogar.

También alude a maternidad, crecimiento y nuevas responsabilidades. El hijo puede representar tu parte vulnerable o proyectos en gestación; la madre, guía interna y cuidado. Invita a sanar vínculos y a nutrir tu autoestima.