En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este jueves, 16 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0987 (Piojos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 16 de julio

1° 0987 11° 1665 2° 5946 12° 1618 3° 4205 13° 7522 4° 9838 14° 6247 5° 5921 15° 1479 6° 2558 16° 5145 7° 0642 17° 1823 8° 8014 18° 8828 9° 2791 19° 1522 10° 2417 20° 9337

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele señalar preocupaciones, estrés y cargas que pican la mente. Evoca sensación de suciedad, vergüenza o culpa y pensamientos repetitivos de los que quieres librarte o que te hacen sentir invadido.

Si te los quitas, simboliza limpieza y solución de problemas. Si aumentan o vuelven, alerta de conflictos persistentes, chismes o gente invasiva. Observa quién aparece y cómo te sientes para entender el mensaje del sueño.