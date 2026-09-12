En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3864 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 12 de septiembre

1° 3864 11° 8541 2° 2782 12° 9406 3° 5485 13° 7102 4° 5437 14° 1404 5° 0171 15° 1182 6° 2866 16° 0960 7° 1867 17° 2322 8° 0228 18° 6816 9° 0118 19° 4587 10° 0284 20° 8138

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto refleja emociones reprimidas y necesidad de desahogo. Tu mente busca liberar tristeza, estrés o frustración y el sueño señala un proceso de sanación y alivio tras momentos tensos.

Si lloras tú, habla de vulnerabilidad y pedido de apoyo; si otros lloran, apunta a empatía o preocupación. También alerta sobre límites superados e invita a expresar lo que sientes para recuperar equilibrio.