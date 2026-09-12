En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0642 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 11 de septiembre

1° 0642 11° 2766 2° 6277 12° 9279 3° 3063 13° 6287 4° 0394 14° 7158 5° 3828 15° 0373 6° 1604 16° 0245 7° 7011 17° 0361 8° 8570 18° 6721 9° 3887 19° 1964 10° 2870 20° 6263

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas refleja tu camino y ritmo de vida. Señala deseo de avanzar con comodidad, de estar preparado y de protegerte mientras enfrentas cambios o retos.

Si están nuevas, anuncia oportunidades y motivación; si están viejas o rotas, advierte cansancio o estancamiento. Perderlas sugiere inseguridad; ponértelas, decisión y energía para actuar.