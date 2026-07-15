En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este martes, 14 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6554 (La Vaca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 14 de julio

1° 6554 11° 4727 2° 5553 12° 0341 3° 7694 13° 2869 4° 7072 14° 5043 5° 0670 15° 8197 6° 9195 16° 9194 7° 0364 17° 5051 8° 1106 18° 5126 9° 0248 19° 6874 10° 4717 20° 4388

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y estabilidad. Puede indicar que tus esfuerzos darán frutos y que es momento de cuidar tus recursos y tu bienestar.

También puede reflejar maternidad, paciencia y vida sencilla; si la vaca está flaca o enferma, advierte sobre carencias o desgaste; si está sana y mansa, anuncia seguridad y apoyo de tu entorno.