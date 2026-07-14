En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 14 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2669 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 14 de julio

1° 2669 11° 9926 2° 1018 12° 4531 3° 4817 13° 1060 4° 1981 14° 7983 5° 5317 15° 7383 6° 9297 16° 0921 7° 5525 17° 5209 8° 4347 18° 0689 9° 7141 19° 6748 10° 4656 20° 3139

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar dependencia emocional o conductas repetitivas que te restan energía. Indica ansiedad, culpa o miedo a perder el control y señala la necesidad de examinar hábitos que afectan tu bienestar.

Según el contexto, también puede ser una advertencia onírica: evita excesos, relaciones tóxicas o autoengaños. Invita a recuperar equilibrio, autocontrol y límites saludables para orientar tus deseos hacia metas constructivas.