En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 14 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0665 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 14 de julio

1° 0665 11° 3325 2° 6410 12° 6483 3° 8127 13° 0143 4° 5400 14° 6038 5° 4644 15° 7542 6° 3169 16° 7154 7° 5256 17° 1204 8° 1940 18° 7594 9° 3712 19° 1666 10° 2385 20° 0234

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza búsqueda, instinto y metas claras. Indica que persigues un objetivo con determinación, afinando el enfoque y confiando en tu intuición; alerta además sobre la impaciencia o la presión.

Si te persigue, refleja miedos o hábitos que te acorralan; si tú cazas, habla de control y estrategia. Verlo herido sugiere revisar tus tácticas. La clave: equilibrar deseo y ética para no perderte en la persecución.