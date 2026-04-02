La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este miércoles, 1 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6044 (La Cárcel). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Puede reflejar una situación en la que se siente atrapado, ya sea en relaciones, trabajo o decisiones personales y la necesidad de liberarse de esas ataduras. Este tipo de sueño también puede representar la culpa o el arrepentimiento por acciones pasadas. La Cárcel en los sueños puede ser un llamado a la reflexión sobre las decisiones tomadas y la búsqueda de redención, sugiriendo que es momento de enfrentar y resolver esos conflictos internos.