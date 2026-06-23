En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 23 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7874 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de junio

1° 7874 11° 5406 2° 2963 12° 8530 3° 0315 13° 0640 4° 5386 14° 7274 5° 8907 15° 8846 6° 5142 16° 4738 7° 9638 17° 6661 8° 5066 18° 7977 9° 6540 19° 5340 10° 8272 20° 4677

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede reflejar diversidad, identidad y la integración de aspectos desconocidos de ti. Lo clave es cómo te sentías: calma, apoyo o temor orientan el mensaje personal que el sueño intenta mostrar.

También puede invitarte a revisar creencias, sesgos o vivencias sociales. Observa acciones, contexto y símbolos del sueño: pueden aludir a inclusión, poder personal, pertenencia o conflictos que buscan ser comprendidos y resueltos.