En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 23 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5961 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de junio

1° 5961 11° 0255 2° 7598 12° 4934 3° 5118 13° 2238 4° 5806 14° 1823 5° 8995 15° 6216 6° 3666 16° 8458 7° 7438 17° 7575 8° 1415 18° 4435 9° 5458 19° 5862 10° 1704 20° 5521

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con escopeta refleja defensa, poder y necesidad de control. Muestra que te preparas para enfrentar conflictos o amenazas. También advierte ira contenida y pide canalizarla con prudencia.

Si disparas, señala impulsividad; si solo la ves, alerta ante riesgos. Rota o descargada indica vulnerabilidad; ajena, presión externa. Consejo: mide tus actos y busca salidas no violentas a los problemas.