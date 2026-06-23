En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 22 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0813 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de junio

1° 0813 11° 5789 2° 9824 12° 2017 3° 0437 13° 8397 4° 6301 14° 1867 5° 5891 15° 6285 6° 9238 16° 0931 7° 2753 17° 9701 8° 6813 18° 7574 9° 6285 19° 0770 10° 3869 20° 8986

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta sugiere miedo a la mala suerte y sensación de estar gafado. Expresa ansiedad por pérdidas o errores y cómo las creencias limitantes agrandan el riesgo. Invita a cuestionar supersticiones y recuperar la agencia.

También indica un llamado a cortar ciclos negativos: tomar decisiones claras, poner límites y cuidar tu energía. Al enfocarte en acciones concretas y gratitud, la 'yeta' pierde fuerza y se transforma en aprendizaje y autocontrol.