En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 22 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1590 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de junio

1° 1590 11° 8940 2° 7785 12° 9234 3° 3086 13° 1106 4° 6487 14° 4311 5° 8901 15° 0068 6° 7271 16° 9015 7° 4291 17° 6119 8° 3915 18° 8357 9° 6345 19° 1191 10° 4000 20° 6875

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo revela ansiedad interna y conflictos no resueltos. Indica que tu mente procesa amenazas percibidas o cambios inciertos. Es una invitación a reconocer lo que evitas y a recuperar control emocional.

Soñar con el miedo también simboliza alerta: te pide poner límites, pedir ayuda o prepararte mejor. Afrontarlo en el sueño sugiere resiliencia; reconocerlo despierto te guía a acciones concretas y a transformar la angustia en aprendizaje.