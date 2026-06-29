En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 29 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5605 (Gato).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 29 de junio

1° 5605 11° 3166 2° 2010 12° 2579 3° 8489 13° 3677 4° 9816 14° 4265 5° 6711 15° 9309 6° 1354 16° 0897 7° 7517 17° 5256 8° 4570 18° 4344 9° 8517 19° 1144 10° 0188 20° 6926

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y misterio. Señala que confíes en tus instintos, cuides tu espacio personal y observes señales sutiles antes de actuar.

Si el gato está tranquilo, anuncia equilibrio y protección; si es agresivo o huye, alerta engaños, celos o confusiones. Revisa vínculos y límites y evita idealizar lo que no es claro.