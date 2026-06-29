En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 29 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6108 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 29 de junio

1° 6108 11° 8251 2° 6628 12° 0922 3° 4701 13° 1580 4° 5311 14° 4637 5° 1924 15° 4232 6° 3886 16° 7226 7° 9930 17° 4221 8° 6111 18° 4492 9° 2140 19° 8865 10° 8553 20° 6516

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio simboliza emociones intensas y cambios profundos. Puede indicar purificación, pasión desbordada o pérdida de control. También refleja estrés acumulado y una necesidad urgente de atender aquello que 'arde' en tu vida.

Si apagas el fuego, indica control y renovación; si te consume, advierte sobre riesgos, ira o conflictos. El contexto importa: puede ser llamado a actuar, proteger lo valioso o soltar lo que ya no te sirve para renacer.