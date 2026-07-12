En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 11 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1190 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 11 de julio

1° 1190 11° 6797 2° 2143 12° 8214 3° 0120 13° 6316 4° 1802 14° 7530 5° 5693 15° 0685 6° 1153 16° 2272 7° 0716 17° 5731 8° 3840 18° 4973 9° 4904 19° 7253 10° 0578 20° 1090

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad interna, inseguridad o situaciones que percibes como amenazantes. Tu mente procesa tensiones no resueltas y te alerta sobre límites, cambios o decisiones que evitas por temor a perder control o ser juzgado.

Según el contexto del sueño, el miedo puede invitarte a enfrentar traumas, prepararte ante riesgos reales o ajustar expectativas. Si lo reconoces y actúas, señala crecimiento; si te paraliza, advierte exceso de estrés o falta de apoyo.