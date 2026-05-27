En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7146 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 27 de mayo

1° 7146 11° 7216 2° 0115 12° 8042 3° 9237 13° 7711 4° 5675 14° 6563 5° 7306 15° 2017 6° 2345 16° 3234 7° 6369 17° 5226 8° 6660 18° 9294 9° 4973 19° 2173 10° 5274 20° 9228

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, salud y fertilidad. Indica energía renovada y oportunidades que maduran en tu vida. Si los ves rojos y frescos, augura éxito en proyectos y buenas noticias en el hogar.

Si están podridos o rotos, alerta sobre frustraciones, envidias o desgaste emocional. Cosechar o cocinar tomates refleja capacidad de nutrir relaciones y transformar ideas en hechos; lanzarlos señala conflicto o necesidad de expresar enojo.