En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0636 (La Manteca).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 27 de mayo

1° 0636 11° 8901 2° 9468 12° 8440 3° 8519 13° 0309 4° 7884 14° 5783 5° 9630 15° 5739 6° 8398 16° 3688 7° 3821 17° 4702 8° 2372 18° 3745 9° 8752 19° 8892 10° 7733 20° 2889

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele aludir a abundancia y bienestar. Indica momentos de suavidad en la vida, soluciones que fluyen y relaciones que se “untan” mejor. También señala necesidad de nutrirte mejor, ya sea en lo emocional, material o creativo.

Si La Manteca está rancia, derretida o escasa, advierte excesos, desperdicio o inestabilidad. Puede sugerir que algo se resbala de tus manos, que dependes de atajos, o que debes aclarar límites y hábitos para sostener tus objetivos.