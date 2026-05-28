En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4812 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 27 de mayo

1° 4812 11° 4452 2° 1765 12° 8812 3° 3992 13° 4446 4° 6653 14° 5861 5° 8027 15° 6182 6° 1630 16° 1654 7° 0801 17° 2643 8° 7723 18° 5342 9° 9324 19° 9480 10° 3641 20° 3278

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección. Indica preparación para afrontar retos, asumir responsabilidades y mantener el control en medio de conflictos.

También puede revelar tensión interna, obediencia forzada o sacrificio personal. Sugiere lucha entre deseos y normas impuestas, alerta de rigidez, o llamado a actuar con valentía y estrategia sin perder empatía.